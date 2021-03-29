Сальск, Ростовская область, , 16:42 — REGNUM В Сальске Ростовской области с населением 61,3 тыс. жителей строят напорный коллектор протяжённостью около четырёх километров. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

В рамках реализации проекта планируется построить канализационную насосную станцию производительностью 100 кубических метров в час и протянуть канализационные сети. В результате водоотведением будет обеспечен целый микрорайон для многодетных семей, более 500 частных домов и будущая школа на 600 мест.

Власти обещают, что до конца 2021 года качественной услугой будут обеспечены более 2 тысяч человек. Стоимость работ не уточняется.