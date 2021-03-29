Воронеж, , 16:42 — REGNUM Водитель, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Коминтерновском районе Воронежа, арестован по ходатайству полицейских следователей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области полковник внутренней службы Наталья Куликова.

«Сегодня по ходатайству следователей специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области Коминтерновским районным судом Воронежа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП на улице Шишкова», — сообщила Куликова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения».

Авария произошла вечером 27 марта на улице Шишкова в Коминтерновском районе подозреваемый, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем Toyota Mark, при совершении маневра перестроения не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, под управлением 33-летней местной жительницы. После этого Nissan Qashqai отбросило на припаркованный Volkswagen Tiguan. От удара Nissan перевернулся. Погибла женщина-пешеход 1982 года рождения, проходившая мимо, водитель Nissan и её восьмилетний пассажир госпитализированы.

Освидетельствование водителя Toyota Mark показало содержание алкоголя в размере 0,623 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

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