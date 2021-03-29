Лондон, , 16:39 — REGNUM Истребители Typhoon Королевских ВВС Британии экстренно были подняты в воздух, а затем осуществили «перехват» и сопровождение российских военных самолетов, шедших над Северным морем вблизи британских границ, сообщают 29 марта аэромониторинговые интернет-ресурсы.

По мнению порталов, речь может идти о российских стратегических бомбардировщиках Ту-95 или дальних противолодочных самолетах Ту-142, выполнявших полет над Северным морем.

Ресурсы утверждают, что британские истребители из группы постоянной готовности взлетели с авиабазы Лоссимут и следили за действиями российских самолетов вблизи Шотландии. Кроме истребителей в операции был также задействован самолет-заправщик Voyager.

Кроме того, в то же время с авиабазы Гайленкирхен в Германии вылетал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS.

Официальной информации о «перехвате» российских военных самолетов от военного ведомства Британии пока не поступало.

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