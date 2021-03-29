Киев, , 16:39 — REGNUM Пик третьей волны COVID-19 на Украине еще не наступил, поэтому и центральным, и местным властям нужно очень внимательно подходить к смягчению карантинных ограничений, заявил 29 марта глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

Радуцкий отметил, что если часть ограничений снять преждевременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни, особенно в западных областях, в которых традиционно активный трафик с соседними странами. Депутат напомнил, что в Польше эпидемия вышла на пиковые показатели — 35 тысяч инфицированных в сутки.

«Эпидситуацию на Украине нужно и в дальнейшем регулировать методами адаптивного карантина, а не общенационального локдауна… Устанавливать действительно эффективные ограничения, которые реально выполняются и не несут угрозы остановки экономики», — заявил глава профильного парламентского комитета.

Сегодня же глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство прогнозирует рост количества больных коронавирусом в течение двух следующих недель как минимум.

«То есть, до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации», — отметил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в марте на Украине резко обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, во второй половине месяца ежеденевно фиксируется 15−18 тыс. новых случаев болезни.