Бишкек, , 16:37 — REGNUM Правительство Киргизии планирует внедрить механизм государственного регулирования цен на жизненно-важные лекарственные препараты. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании с представителями фармацевтических фирм.

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Те, в свою очередь, заметили, что в целом поддерживают идею о госрегулировании цен на медикаменты.

При этом представители фармкомпаний подчеркнули, что вводить механизм государственного регулирования следует постепенно.

«У нас маленький рынок, и он не готов к полноценному введению государственного регулирования. Мы готовы к обсуждению данного вопроса. Для этого, в частности, нужно привести в соответствие нормативно-правовые акты», — отметили они.

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