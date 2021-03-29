Киев, , 16:47 — REGNUM 57% жителей Украины не собираются делать прививки от COVID-19. Об этом сказано в результатах опроса, опубликованных сотрудниками компании «Украинская социологическая группа» 29 марта во время пресс-конференции.

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Социологи выяснили, что 42,9% опрошенных не верят, что массовая вакцинация способна остановить пандемию коронавируса.

«57% отметили, что не будут вакцинироваться. Только 31% респондентов намерены сделать прививку», — сказано в отчёте.

62% из тех, кто не будет делать прививку, объяснили своё решение недоверием к вакцине.

Опрос проводился с 15 по 22 марта, всего было опрошено 1213 совершеннолетних жителя подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее представитель минздрава Украины сообщил о том, что в страну могут вскоре привезти более 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компаний AstraZeneca и Pfizer.

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