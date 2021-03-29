Москва, , 16:34 — REGNUM Если танкер, вновь заблокировавший Суэцкий канал, не удастся быстро убрать, это может существенно повлиять на повышение нефтяных котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Блокировка Суэцкого канала может изменить структуру мировой торговли. Через него проходит значительный объём товаров, прежде всего нефти. Для России это, как ни странно, может оказаться выгодным. Сокращение предложения на нефть, если танкер не удастся быстро убрать, может составить до 10 процентов и существенно повлияет на повышение нефтяных котировок, — сказал Ковригин. — Но кратковременная блокировка серьёзных последствий иметь не будет. Запасы нефти в США и других странах увеличились в последние месяцы, и пережить падение предложения на короткий срок можно без существенной корректировки рынка».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал.

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