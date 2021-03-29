Петрозаводск, , 16:37 — REGNUM В Республике Карелия первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 34 306 человек, что составляет 91,3% от общего количества поступивших в Карелию компонентов вакцины.

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Оба компонента вакцины получили 26 024 человека — 69,2% от общего количества доз. Об этом 29 марта сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. По его словам, всего в регион поступило 37 592 дозы вакцины «Спутник V». В ближайшее время в республику поступит ещё 3600 доз вакцины.

«Наши пожилые граждане также активно прививаются — 15 257 человек старше 60 лет сделали прививку (44,7% от количества провакцинированных)», — отметил он.

В настоящий момент в Карелии работают 29 прививочных пунктов и 43 мобильных пункта.

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