Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Неоднократно судимый житель Псковской области задержан по обвинению о мошенничестве с недвижимостью в Санкт-Петербурге. Его жертвой стала 87-летняя блокадница Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны. Об этом 29 марта сообщает Следственный комитет РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что в январе-июле 2020 года 45-летний ранее неоднократно судимый житель деревни Лопатово Псковской области в составе организованной преступной группы мошенническим путем завладел квартирой, расположенной на Яхтенной улице Петербурга, принадлежавшей ветерану Великой Отечественной войны. Злоумышленник втерся в доверие к 87-летней жительнице блокадного Ленинграда, инвалиду 2-й группы, ветерану труда.

«Воспользовавшись преклонным возрастом и доверчивостью потерпевшей, обвиняемый перевез ее в квартиру одного из домов Пскова, — говорится в сообщении. — В настоящее время женщина помещена для временного проживания в дом-интернат ветеранов войны и труда, расположенный в Санкт-Петербурге».

Злоумышленник убедил ветерана приватизировать квартиру, а затем оформить на него договор дарения, при этом в документе мошенник был указан как внук пенсионерки. Стоимость квартиры составила 4,7 млн рублей. По факту преступления ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), а в ночь на 27 марта полицейские Петербурга задержали злоумышленника в Пскове.