Москва, , 16:33 — REGNUM Повышение ключевой ставки ЦБ РФ нецелесообразно и маловероятно, так как отрицательно повлияет на многие секторы экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова, комментируя информацию о росте цен на вторичное жилье в РФ.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Считаю, что цены на вторичное жилье продолжат расти до 12−15% в год. При этом в случае ускорения темпов экономического роста, роста реальных совокупных доходов населения, дальнейшей поддержки строительной отрасли со стороны правительства темпы роста как первичного, так и вторичного жилья могут быть еще более значительны», — сказала Седова.

Что касается повышения ключевой ставки на 0,25%, то оно, как полагает экономист, не будет оказывать сколько-нибудь значительного влияния на стоимость вторичного жилья.

«Однако если ЦБ примет решение о значительном росте учетной ставки — на 1,5 и более процента, тогда можно будет говорить о снижении спроса на вторичное жилье вследствие удорожания ипотеки и, следовательно, о снижении темпов роста его стоимости. Однако в нынешних условиях значительное повышение ставки ЦБ нецелесообразно и маловероятно, так как это окажет отрицательное влияние на многие секторы экономики», — сказала Седова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Седова заявила, что одним из факторов, стимулирующих в РФ повышение цен на вторичное жилье, стал рост общей деловой активности.

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