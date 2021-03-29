Бишкек, , 16:32 — REGNUM Министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев сегодня, 29 марта, на брифинге рассказал, за что были уволены двое его заместителей — Мадамин Каратаев и Нурболот Усенбаев.

По словам главы минздрава, поводом для освобождения от должности сразу двух заместителей министра стала их работа, качеством которой он остался крайне недоволен.

«Я полгода днем и ночью ездил, работал, а мои заместители отдыхали. Такие работники мне не нужны», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также Усенбаев пообещал, что если его новые заместители за три месяца не продемонстрируют результаты своей работы, то их тоже уволят.

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