Москва,
29 марта 2021, 16:31 — REGNUM В канун 30-летнего юбилея развала СССР Компартия Коммунисты России объявила об организации своего рода трибунала над виновными в разрушении Советского государства. По предложению председателя ЦК партии Коммунисты России депутата Максима Сурайкина в данный момент формируется Общественная комиссия по расследованию процесса развала СССР. Итоги работы комиссии будут вынесены на Народный суд.
Коллегия судей будет сформирована из народных заседателей и народного судьи. Председатель ЦК КПКР Максим Сурайкин выступит обвинителем против предателей. В советские годы аналоги предлагаемого Компартией коммунисты России Народного суда — Суды Чести, были выборными органами, их полномочия ограничивались вынесением обвиняемому общественного порицания и возможностью передачи дела следственным органам. На суды чести возлагалось рассмотрение антипатриотичных, антигосударственных и антиобщественных поступков и действий, совершенных руководящими, оперативными и научными работниками министерств СССР и центральных ведомств.
Подсудимыми Народного суда 2021 года над виновными в развале СССР, по мнению Максима Сурайкина, должны стать следующие бывшие граждане Советского Союза: Михаил Горбачев, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, и также главный, по мнению Коммунистов России «меньшевик» Геннадий Зюганов — как их наследник и главный бенефициар развала, в 1993 году получивший от идеолога переродившейся верхушки КПСС, экс-заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС «архитектора перестройки» Александра Яковлева в подарок пост главы КПРФ. Свидетелями обвинения выступят граждане 15 бывших союзных республик, которым на момент развала Союза было 16 лет. Все заседания будут проходить в онлайн-режиме. Если люди из других городов и республик не могут приехать в Москву из-за ковидных ограничений, будем выводить их в эфир.
«30-летие развала СССР могло бы стать уделом историков, если бы эта трагедия не занимала в политике, культуре и судьбе нашего народа такое важное место. Имена виновных в развале СССР — явных и скрытых — представляют не только обывательский или чисто научный интерес. Эти люди до сих пор влияют на многие аспекты нашей жизни и угрожают самому существованию современной России. Более того — наследник обанкротившейся верхушки ЦК КПСС, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и сегодня изо всех сил разваливает коммунистическое движение в нашей стране и на постсоветском пространстве. Все знают, что в настоящий момент по регионам России происходят многочисленные локальные конфликты в КПРФ, сопровождающиеся выходом или исключением честных коммунистов из рядов партии господина Зюганова. В ближайшее время Компартия Коммунисты России выступит с обращением по этому вопросу. Всем рядовым коммунистам мы предлагаем и советуем переходить из зюгановской КПРФ в ленинскую партию Коммунисты России. Юбилейная дата 30-летия развала СССР подтолкнула ветеранов партии и труда обратиться к нашей партией с очень своевременной идеей Народного суда над виновниками в разрушении Советского Союза. Задумайтесь над следующими моментами. В дни разрушения СССР глава КПРФ Геннадий Зюганов подвизался в аппарате так называемого «архитектора перестройки», идеолога переродившейся верхушки КПСС, заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Александра Яковлева. Какие задания Зюганов получал от Яковлева, обвиненного историками в связях с ЦРУ? Народному суду предстоит выяснить не только причины, мотивы и механизмы подрывной работы Горбачева-Яковлева-Зюганова в 1991 году. Мы стремимся понять, как те события отражаются на коммунистическом движении сегодня. Действительно ли агентура Яковлева и его американских хозяев стояла за спиной Зюганова и в момент создания КПРФ в феврале 1993-го, как считают многие эксперты. Ответ на эти вопросы даст расследование и разбирательство в Народном суде», — сказано в заявлении Максима Сурайкина, опубликованном
на сайте Компартии Коммунисты России.