Москва, , 16:31 — REGNUM В канун 30-летнего юбилея развала СССР Компартия Коммунисты России объявила об организации своего рода трибунала над виновными в разрушении Советского государства. По предложению председателя ЦК партии Коммунисты России депутата Максима Сурайкина в данный момент формируется Общественная комиссия по расследованию процесса развала СССР. Итоги работы комиссии будут вынесены на Народный суд.

Коллегия судей будет сформирована из народных заседателей и народного судьи. Председатель ЦК КПКР Максим Сурайкин выступит обвинителем против предателей. В советские годы аналоги предлагаемого Компартией коммунисты России Народного суда — Суды Чести, были выборными органами, их полномочия ограничивались вынесением обвиняемому общественного порицания и возможностью передачи дела следственным органам. На суды чести возлагалось рассмотрение антипатриотичных, антигосударственных и антиобщественных поступков и действий, совершенных руководящими, оперативными и научными работниками министерств СССР и центральных ведомств.

Подсудимыми Народного суда 2021 года над виновными в развале СССР, по мнению Максима Сурайкина, должны стать следующие бывшие граждане Советского Союза: Михаил Горбачев, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, и также главный, по мнению Коммунистов России «меньшевик» Геннадий Зюганов — как их наследник и главный бенефициар развала, в 1993 году получивший от идеолога переродившейся верхушки КПСС, экс-заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС «архитектора перестройки» Александра Яковлева в подарок пост главы КПРФ. Свидетелями обвинения выступят граждане 15 бывших союзных республик, которым на момент развала Союза было 16 лет. Все заседания будут проходить в онлайн-режиме. Если люди из других городов и республик не могут приехать в Москву из-за ковидных ограничений, будем выводить их в эфир.