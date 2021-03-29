Тамбов, , 16:30 — REGNUM Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков сообщил 29 марта, что полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин, подозреваемые в ставках на матчи команды, дадут показания в РФС. Ранее спортсмены были отстранены от работы.

«2 апреля Герман и Еркин пойдут в РФС давать показания. … В тренировках они по-прежнему не участвуют. Проводить внутреннее расследование не собираемся. Фактов же никаких нет. РФС разбирается, этого достаточно», — отметил Худяков в интервью «Чемпионату».

«Тамбов» не подал заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС и РПЛ.