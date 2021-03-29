Ярославль, , 16:28 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил о корректировке планов реализации в городе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети градоначальника.

Улица Чернопрудная Yarnews.net

Как сообщил мэр Ярославля, изменения коснулись работ 2021 и 2022 годов.

«Изначально в городе был запланирован ремонт 18 дорожных объектов. Специалисты подведомственных учреждений мэрии внесли изменения, добавив в план крайне необходимые городу объекты. Это строительство новых участков двух улиц — Чернопрудной во Фрунзенском районе и Строителей в Дзержинском. Отмечу, что строительство улицы Строителей рассчитано на два года, при этом реконструкция Мышкинского проезда переносится на 2022 год», — сообщил Владимир Волков.

Мышкинский проезд Yarnews.net

Интересно, что в начале марта 2021 года мэрия Ярославля уже провела конкурсные процедуры и определила подрядчика на реконструкцию Мышкинского проезда. Предполагалось заключение двухлетнего контракта стоимостью 65,6 миллионов рублей. Однако результат электронного аукциона был отменен решением ярославского управления Федеральной антимонопольной службы по жалобе одного из участников.

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