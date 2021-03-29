Севастополь, , 16:27 — REGNUM Водохранилища Севастополя начали наполняться. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства города, губернатору Михаилу Развожаеву во время аппаратного совещания 29 марта доложил вице-губернатор Николай Жигулин.

«С 1 декабря из Чернореченского водохранилища израсходовано 8,2 млн куб. м воды, пришло 16,8 млн куб. м. Сейчас в среднем фиксируем по 200 тыс. куб. м прихода воды в сутки», — сказал Николай Жигулин.

По данным на 20 марта запасы воды в Чернореченском водохранилище составляют около 22 млн куб. м воды, и в ближайшие недели ожидается поступление в водохранилище около 5 млн куб. м за счёт таяния снега на Ай-Петри. Также благодаря запуску Бельбекского водозабора из Чернореченского водохранилища забирают всего 21 тыс. куб. м воды в сутки. Бельбекский водозабор в настоящее время дает городу 41,5 тыс. куб. м воды в сутки. Наполняется также находящийся в резерве Кадыковский карьер и Инкерманский карьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь испытывают дефицит пресной воды с лета 2020 года из-за маловодья. В муниципалитетах Крыма действуют графики водоснабжения.