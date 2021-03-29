Приштина, , 19:46 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 29 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3586 образцов в крае выявили 774 носителя коронавируса, что стало новым антирекордом для края. Ещё 903 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 88 755 случаев заражения коронавирусом. 73 318 пациентов уже здоровы. 1844 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четыре пациента с COVID-19. Лечение проходят 13 593 человека.

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Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамастартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

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