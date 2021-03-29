Москва, , 16:26 — REGNUM Предложение выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми, но и другим нуждающимся семьям, внёс глава Счётной палаты Алексей Кудрин 29 марта на заседании комитета Совфедв по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин «Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей».

Он добавил, что предложение на эту тему уже направлено правительству. По словам Кудрина, Счётная палата проанализировала такой вариант, чтобы расширить категории населения, на которые будут распространяться выплаты, например, «распространить детское пособие уже до 17 лет как вариант».

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