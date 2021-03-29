Москва, , 16:26 — REGNUM Сборную России по футболу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со словаками удовлетворит только победа. Об этом 29 марта заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Самый простой ответ на вопрос о результате такой: любого тренера удовлетворит победа. … За все победы надо бороться», — отметил он на пресс-конференции.

«Что касается нашей команды, то понятно, что нам на завтрашний матч надо подобрать правильные состав и тактику, которые могут дать максимальный результат», — добавил он.

Встреча группы Н состоится в Трнаве 30 марта. После двух туров сборная РФ с 6 очками занимает I место. Команда Словакии — на IV строчке, набрав 2 очка.