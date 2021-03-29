Киев, , 16:26 — REGNUM На Украине сегодня, 29 марта, с рельсов сошел скоростной экспресс «Интер-сити», следовавший по маршруту Киев-Запорожье.

Согласно информации из открытых источников, инцидент случился за 50 км до Запорожья, возле города Славгород. С рельсов сошли сразу 6 вагонов экспресса.

В это время в вагонах находилось 88 пассажиров, в результате схода вагонов с рельсов никто не пострадал.

Госкомпания «Укрзализниця», которая является оператором железной дороги на Украине, объявила о создании специальной комиссии для расследования причин аварийной ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что 17 марта 2021 года правительство Украины досрочнопрекратило полномочия главы правления «Укрзализныци» Владимира Жмака, поставив ему в вину отсутствие последовательной и системной стратегии по разделению.