Тамбов, , 16:24 — REGNUM С временно исполняющего полномочия главы города Тамбова Максима Косенкова сняли судимость за похищение человека в составе организованной группы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Советский районный суд Тамбова.

Косенков подал ходатайство о досрочном снятии судимости, и суд удовлетворил его. При этом приговор не отменён, а 15 лет после снятия судимости Косенков не с может занимать выборные должности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2009 году Косенков был осужден на 9,5 года колонии строгого режима по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений». По версии следствия, 25 марта 2008 года Косенков с сообщниками похитили в Москве гражданина Украины 1988 года рождения, отвезли в Тамбов и там удерживали в течение нескольких дней. В апреле 2014 года Косенков вышел на свободу досрочно, получив компенсацию. Позже пострадавший заявил, что оговорил мэра под давлением со стороны правоохранителей, а также был осуждён за кражу из дома Косенкова.

Косенков был назначен временно исполняющим обязанности главы Тамбова в ноябре 2020 года. Его на этот пост рекомендовал губернатор Александр Никитин. Его предшественница Наталия Макаревич ушла с поста главы Тамбова в конце октября 2020 года.

Максим Косенков с 2005 по 2008 год занимал пост главы администрации Тамбова и покинул должность из-за возбуждения уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовская гордума приняла отставку Макаревич и назначила и.о. главы города