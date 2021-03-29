Нижний Новгород, 29 марта, 2021, 16:23 — ИА Регнум. На ухудшение своего материального положения в марте пожаловались 36,6% жителей Нижегородской области, участвовавших в опросе, организованном Институтом социального управления.

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В том числе 19,5% респондентов выразили уверенность в том, что их финансовое положение ухудшилось в значительной степени.

По сравнению с началом 2021 года число нижегородцев, сетующих на снижение достатка их семей, снизилось почти на треть.

Придерживаются мнения, что их материальное состояние не изменилось 38,8% респондентов.

Также выразили уверенность в том, что уровень их достатка незначительно изменился в лучшую сторону 10,2% жителей региона, а о серьезном улучшении заявили 3,6% участников опроса.