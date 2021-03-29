Варшава, , 16:22 — REGNUM Издание The New Yorker (США) опубликовало статью под авторством журналистки и ЛГБТ-активистки Маши Гессен, в которой она сообщила, что «Польша несёт ответственность за гибель 3 млн евреев во время Второй мировой войны». Об этом сообщает Polskie Radio.

Заместитель главы польского МИД Шимон Шинковский вел Сенк уже назвал статью «возмутительной» и заверил, что «реакция польской дипломатии будет оперативной и решительной».

«Тезис о том, что население Польши виновно в гибели миллионов евреев, носит ложный и манипуляционный характер. Он прозвучал в публичном пространстве, и мы обязательно будем на него реагировать», — заявил он.

По словам дипломата, посольство Польши в Вашингтоне уже направило в редакцию The New Yorker заявление, в котором выразило возмущение и потребовало удалить эту статью с сайта издания.

Ответа от издания пока не последовало.