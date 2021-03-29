Якутск, , 16:22 — REGNUM Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия"с Республика Саха (Якутия), член президиума обновленной партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Федот Тумусов в беседе с журналистами подвел итоги выборов главы города Якутска.

В частности, он отметил, что призывы сторонников блокера Алексея Навального голосовать на досрочных выборах мэра Якутска за Виталия Обедина помешали представителю партии набрать нужное количество голосов.

«Я считаю, что вот этот призыв навальнистов, во-первых, никакой роли не сыграл. Возможно даже сыграл обратную роль: люди просто испугались, что они пойдут на выборы из-за того, что эти люди призвали, и они просто испугались и воздержались. Он просто нам помешал этот призыв, я так считаю», — заявил Федот Тумусов в рамках пресс-конференции, запись которой опубликована на его странице в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы главы Якутска проводились с 26 по 28 марта, после того как 11 января экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку по состоянию здоровья. По итогам выборов победу одержал исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, набрав 42,27% голосов. Виталий Обедин («Справедливая Россия») набрал 39,67%, Савва Михайлов (КПРФ) — 11,38%, еще три кандидата набрали по 1% голосов.

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