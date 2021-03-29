Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM В Свердловской области построят Уральский центр обращения с радиоактивными отходам. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик строительства — «Федеральный экологический оператор», центр возведут для нужд корпорации «Росатом». За выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации подрядчику могут заплатить до 8,7 млн рублей. Стоимость самой стройки оценивается в 600 млн рублей.

Центр будет размещён на месте нынешнего пункта хранения радиоактивных отходов недалеко от Верхней Пышмы. Начало работ намечено на 2022 год, центр возведут в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, «Росатом» разрешил вводить в эксплуатацию вторую очередь хранилища радиоактивных отходов рядом с Новоуральском (Свердловская область)

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