Вашингтон, 29 марта 2021, 16:18 — REGNUM Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с парного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Майами (США). Об этом 29 марта сообщает пресс-служба турнира.
В матче 1/8 финала спортсмены должны были сыграть против австрийца Оливера Мараха и австралийца Люка Сэвилла.
29 марта Рублёв встретится с Мартоном Фучовичем (Венгрия) в III круге одиночного турнира.
Ранее Хачанов потерпел поражение от Янника Синнера (Италия) в матче III круга.
Встреча продолжалась 2 ч 50 мин. и завершилась — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.