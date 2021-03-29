Варшава, , 16:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши выдало восьмидесяти врачам с Украины и Белоруссии разрешение на трудоустройство в Польше. Об этом 29 марта сообщил журналистам Polskie Radio пресс-секретарь ведомства Войцех Андрусевич.

«Выделены уже определенные ставки. На трудоустройство этих врачей были поданы заявки самими больницами. 80 врачей получили согласие от министра здравоохранения на ведение врачебной практики в Польше», — сообщил Андрусевич.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения также сообщил, что нехватка медицинского персонала является большой проблемой для Польши в условиях пандемии, в связи с чем ведомство готово и далее принимать врачей, прибывающих в республику с Украины и Белоруссии.