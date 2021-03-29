Москва, , 16:15 — REGNUM Поскольку власти РФ решили ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках России, то важно не возлагать на торговые организации лишних затрат на приобретение нового оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал соответствующую инициативу главы ФНС РФ.

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«Сама по себе данная инициатива правильная, она продвигается во всем мире, чтобы минимизировать мошеннические схемы, — сказал Остапкович. — Таким законодательным подходом мы боремся с выпуском контрафактной продукции и случаями кассового сокрытия товаров. Но проблема состоит в том, что это вызовет дополнительные издержки и затраты у абсолютно порядочных товаропроизводителей и торговых организаций. Придется закупать новое оборудование, нанимать в штат людей, которые будут обслуживать это оборудование. То есть здесь нужно соблюсти баланс — с одной стороны, бороться с контрафактом и мошенничеством при проведении кассового расчета, а с другой стороны, не возлагать на торговые организации излишних затрат по приобретению нового оборудования».

Как полагает Остапкович, если все же внедрение этого нового оборудования станет реальностью, скорее всего, на первых порах руководители торговых организаций вынуждены будут эти расходы «загонять» в торговую наценку и увеличивать стоимость продукции.

«И вполне возможно, какую-то очень небольшую фоновую инфляцию мы заметим. Поэтому может быть, государство частично возьмет на себя предоставление части организаций этого оборудования на бесплатной основе», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в регионах РФ любая дополнительная нагрузка на бизнес в виде ужесточения правил использования контрольно-кассовой техники на розничных рынках, скорее всего, будет финансово неподъемна.

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