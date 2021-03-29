Варшава, , 16:13 — REGNUM Пандемия коронавируса в Польше завершится к концу лета 2021 года. Об этом 29 марта сообщил директор Военно-медицинского института (Польша), профессор Гжегож Гелерак в интервью Polskie Radio.

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«После окончания третьей волны пандемии коронавируса, которая должна произойти через 4−5 недель, коллективный иммунитет в Польше, по нашим подсчетам, должен будет составить 45−50%. Если к этой цифре добавить 20% населения, которое будет вакцинировано, то в конце лета заражения коронавирусной инфекцией будут носить уже случайный характер», — заявил Гелерак.

Кроме того, генерал Гелерак обратил внимание на то, что, несмотря на такие прогнозы, для предотвращения новых случаев заражения SARS-CoV-2 придется все равно провести программу вакцинации до конца — почти всего населения.

Специалист также отметил, что в Польше необходимо наладить производство вакцин от COVID-19.