Великий Новгород, , 16:47 — REGNUM До конца марта в Новгородскую область поступит 4 тыс. доз вакцины «Спутник-V». С 22 марта в регион уже поступило 6,4 тыс. доз вакцины. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областной администрации.

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На сегодняшний день вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 20 033 жителя Новгородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что более 90% пожилых пациентов социальных учреждений Новгородской области привились от COVID-19. Благодаря чему они в начале апреля постепенно начнут выходить из режима самоизоляции.

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