Славгород, , 16:17 — REGNUM В Днепропетровской области в районе Славгорода с рельсов сошёл поезд «Интерсити», следовавший из Киева в Запорожье. Об этом сообщила 29 марта пресс-служба компании «Укрзализныця».

По данным пресс-службы, с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда. Всего в поезде находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал.

В «Укрзализныце» отметили, что расследуют причины инцидента, а также ищут запасной состав для осуществления обратного рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области пассажир электрички пострадала из-за действий хулиганов, которые забросали камнями несколько вагонов поезда.

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