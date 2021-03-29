Бишкек, , 16:09 — REGNUM Министерство здравоохранения и соцразвития Киргизии планирует запастись достаточным количеством вакцины от коронавирусной инфекции к осени 2021 года. Об этом сегодня, 29 марта, на брифинге заявил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

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По словам министра, киргизстанские власти рассматривают вариант массовой закупки вакцины в Китае, поскольку китайский препарат стоит дешевле российского «Спутника V», чья стоимость сейчас составляет около $10 (760 рублей) за одну дозу.

Также высокопоставленный чиновник напомнил, что в Киргизия недавно прибыло 150 тысяч доз китайской вакцины, а в ближайшее время страна надеется получить еще 500 тысяч доз российской вакцины и 2,6 млн доз — в рамках глобального механизма COVAX.

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