Москва, , 16:06 — REGNUM Исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин высоко оценивает деятельно Эллы Памфиловой на посту главы Центральной избирательной комиссии в предыдущие годы и решение о ее переизбрании.

«Элла Памфилова много сделала для развития и модернизации выборной системы на должности руководителя ЦИК в предыдущие годы. В период этой ее работы вводилась система «Мобильный избиратель», внедрялась система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), создавались цифровые участки. Нельзя не отметить и то, как непримиримо она относилась к любым проявлениям нарушения в выборах. И, я считаю, что ей удалось существенно изменить систему избирательных комиссий, вывести их из-под опеки местных властей, где, как мы понимаем, они могли находиться. То, есть существенно повысить их независимость в принятии решений. И, конечно, следует отметить, что Элла Памфилова в достаточно сжатые сроки сумела организовать общероссийское голосование по поправкам к Конституции, потому что в тот момент условия действительно были достаточно жесткими», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Для меня переизбрание Эллы Памфиловой на пост Главы Центральной избирательной комиссии — достаточно ожидаемое и оправданное решение», — завершила свой комментарий Наталья Линдигрин.

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