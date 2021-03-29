Джакарта, , 16:03 — REGNUM Соединенные Штаты, через посольство США в Индонезии, осудили взрыв в церкви Макассара, сообщает Sindonews.

«США осуждают нападение на кафедральный собор в Макассаре. Нападение на прихожан наносит ущерб терпимости и уважению к разнообразию, которое поддерживает индонезийский народ», — говорится в заявлении посольства США.

«США поддерживают индонезийский народ. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования», — говорится в заявлении посольства США в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии осудил взрыв перед собором в Макассаре на Сулавеси.

Подробнее в материале: Президент Индонезии осудил взрыв в церкви на Сулавеси

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