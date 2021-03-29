Курган, , 16:01 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрированы в Кургане, сообщает 29 марта региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 41 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 29 марта выявлено 19 180 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 408 человек, скончались 347 пациентов с COVID-19.