Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM В Ростовской области из-за увеличения числа пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, возобновили работу ковидного госпиталя в Усть-Донецком районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 29 марта.

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«С 15 марта отмечен некоторый рост загруженности коечного фонда, особенно в территориях. В этой связи, для равномерного распределения потоков пациентов, вновь открыт инфекционный госпиталь в центральной районной больнице Усть-Донецкого района (112 коек), на 19 коек увеличена мощность госпиталя в городской больнице скорой медицинской помощи Таганрога», — сказано в сообщении.

В настоящее время на Дону действуют 17 ковидных стационаров вместимостью 2 538 коек. Не исключено, что расширение коечного фонда продолжится.

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