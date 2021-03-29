Москва, , 15:59 — REGNUM Днем 29 марта российский рубль заметно слабеет на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США на мировой арене по-прежнему очень силен во многом из-за мер стимулирования и всесторонней поддержки экономики и потребителя в Штатах.

Россия этим похвастаться не может, внутренней опоры у рубля как не было, так и нет. Нефть днем снова меняет направление движения на противоположное и несколько подрастает, но здесь все еще много эмоций, а потому эти колебания не выглядят объективными.

Доллар торгуется по 76,00 руб. и сохраняет за собой торговый диапазон 75−77 руб. Евро стоит 89,50 руб. и продолжает балансировать в границах 89−91 руб.

Существенных факторов для дополнительного давления на рубль сегодня нет. Настроения участников рынка переменчивы. Это значит, что на фоне восстановления нефти рубль может начать атаку на доллар и евро», — считает эксперт.

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