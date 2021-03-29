Москва, 29 марта, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Днем 29 марта российский рубль заметно слабеет на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Доллар США на мировой арене по-прежнему очень силен во многом из-за мер стимулирования и всесторонней поддержки экономики и потребителя в Штатах.

Россия этим похвастаться не может, внутренней опоры у рубля как не было, так и нет. Нефть днем снова меняет направление движения на противоположное и несколько подрастает, но здесь все еще много эмоций, а потому эти колебания не выглядят объективными.

Доллар торгуется по 76,00 руб. и сохраняет за собой торговый диапазон 75−77 руб. Евро стоит 89,50 руб. и продолжает балансировать в границах 89−91 руб.

Существенных факторов для дополнительного давления на рубль сегодня нет. Настроения участников рынка переменчивы. Это значит, что на фоне восстановления нефти рубль может начать атаку на доллар и евро», — считает эксперт.

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