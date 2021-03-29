Киев, , 15:57 — REGNUM Указы президента Украины Владимира Зеленского о запрете оппозиционных телеканалов и о санкциях против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука противоречат не только Конституции и законам Украины, и, но международному праву, считает юрист Катерина Стриженова.

Об этом она заявила в комментарии изданию «Капитал» сегодня, 29 марта.

«Мы наблюдаем и нарушение закона Украины «О телевидении и радиовещании», где прописано, что ретрансляция телерадиопрограмм и передач, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, на территории Украины не ограничивается. Решение о том, что каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK нарушают указанную конвенцию, есть? Нет» — констатировала юрист.

Стриженова отметила, что по законам Украины только Национальный совет по телевидению и радиовещанию может аннулировать лицензию телеканала на основании решения суда, а президент и СНБО такого права не имеют.

По законодательству, цензура информационной деятельности телерадиоорганизации на Украине запрещается; телерадиоорганизация является независимой в определении содержания программ и передач; немотивированное законодательством Украины вмешательство органов государственной власти или органов местного самоуправления, общественных или религиозных объединений, их должностных лиц или работников, а также собственников в сферу профессиональной деятельности телерадиоорганизаций не допускается.

«В связи с чем национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания может аннулировать лицензии на основании решения суда по своему иску. Такое решение суда есть? Нет… Так, меру ответственности и соответствующие санкции за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании устанавливает суд. На каких основания СНБО и президент Украины переняли на себя функции суда?» — задалась вопросом юрист.

В завершение специалист констатирует, что фактически Зеленский своим указом о запрете телеканалов нарушил как минимум три международные конвенции — европейской конвенции о трансграничном телевидении, международного пакта о гражданских и политических правах, европейской конвенции о правах человека, Конституцию Украины, а также ряд украинских законов — например, «О санкциях» и «О телевидении и радиовещании».

ИА REGNUM напоминает, что в марте Верховный суд Украины открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением Совнацбеза, введенным в действие указом президента Зеленского. При этом в оппозиции заявляли, что намерены оспорить действия украинской власти и в европейских судах.