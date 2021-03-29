Рязань, , 16:06 — REGNUM В 15 тысяч рублей был оценён положительный результат на госэкзамене в одном из колледжей Рязани. Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено на основании материалов, поступивших из полиции, сообщили 29 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 11 декабря 2020 года студентка через посредника передала 15 тысяч рублей руководителю факультета. Деньги предназначались за положительную защиту диплома без фактической проверки знаний.

Следствие выявляет аналогичные эпизоды преступной деятельности.