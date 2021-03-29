Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Студенты вузов и ученики школ Нур-Султана снова переводятся на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

Постановление об ужесточении карантинных мер подписала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова. Согласно документу, очное обучение продолжат получать учащиеся выпускных классов.

Кроме того, в выходные дни запрещается работать объектам общественного питания, за исключением заказа блюд с доставкой или на вынос. Торговым центрам разрешается работать до 17:00.

Отметим, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по заболеваемости COVID-19. В городе, как и в Казахстане в целом, наблюдается рост числа новых случаев с начала марта.

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