Москва, , 15:54 — REGNUM Рост цен на услуги такси может быть обусловлен не только ростом цен на топливо. Увеличение стоимости на автомобили, услуги по ремонту машин, запасных частей тоже могут способствовать этому, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Кроме того, действует и конкуренция на рынке, в стремлении привлечь лучшие кадры, компании могут поднимать заработную плату, это приводит к увеличению стоимости услуг такси.

Не исключено, что у компании могут вырасти и другие расходы, и они могут принять решение об увеличении стоимости проезда. До конца года ещё есть время и цены у компаний, которые работают через различные приложения, тоже могут увеличиться, но позднее.

Например, это может произойти из-за увеличения цен на обслуживание программ приложений, да и топливо для таких компаний такси тоже может вырасти в цене, ведь они приобретают его также в России.

Снижение цен на таксомоторные услуги до прежних уровней маловероятно. Возможно, некоторые компании могут снизить цены на какой-то период, однако потом они будут вынуждены увеличить цены.

Регуляторные меры также вряд ли будут способствовать снижению цен, так что потребителям придётся постепенно привыкать к новым ценам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предупредила, что поездки на такси будут обходиться жителям России на 5−10% дороже.

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