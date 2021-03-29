Трнава, Словакия, , 15:53 — REGNUM Сборная России не обращает внимания на слабый старт словацкой команды в отборочном турнире чемпионата мира по футболу — 2022. Об этом 29 марта заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции.

«Результат оставляет определённый отпечаток на команду. Но мы не смотрим, какой был результат у нашего соперника, мы смотрим на игру, на сильные и слабые стороны», — сказал Черчесов.

Он добавил, что сборная Словакии могла добиться другого результата в двух стартовых матчах.

По словам Черчесова, любого тренера удовлетворяет только победа., поэтому на матч нужно подобрать правильные тактику и состав, которые могут дать максимальный результат.

Напомним, в первых двух турах сборная Словакии сыграла вничью — с командами Кипра (0:0) и Мальты (2:2). При этом сборная России добилась двух побед — над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).

Матч Словакия — Россия пройдёт 30 марта в Трнаве.

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