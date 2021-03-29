Москва, , 15:53 — REGNUM Центр им. Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

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«Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Дата регистрации [заявки]: 29.03.2021», — говорится в тексте, указанном в реестре.

Заявка на ускоренную регистрацию «Спутника Лайт» была подана в конце февраля 2021 года.