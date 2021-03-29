Бишкек, , 15:53 — REGNUM В Киргизии сегодня, 29 марта, стартовала кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции с применением китайской вакцины «Sinopharm».

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Первым в республике прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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Глава минздрава заполнил анкету, после чего его осмотрел врач, который в итоге разрешил высокопоставленному чиновнику получить прививку.

После вакцинации министр здравоохранения в течение некоторого времени находился под наблюдением медиков. Поскольку побочных эффектов сразу не возникло, и состояние Бейшеналиева оставалось в пределах нормы, то ему позволили вернуться на работу.

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