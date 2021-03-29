Москва, , 15:51 — REGNUM Восстановление Суэцкого канала может занять около 3−4 дней после того, как контейнеровоз Ever Given будет полностью поставлен на воду, исходя из заявления главы управления Суэцкого канала Усама Рабийе. Однако также стоит учитывать, что, чтобы разойтись, кораблям придется серьезно замедлить ход и расходиться в строгом порядке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Помимо этого, на ситуацию окажет влияние перегрузка портов, что также замедлит процесс восстановления морской торговли в Средиземном море, Персидском заливе, Индийском океане.

Тут нужно понимать, что задержка одного корабля на несколько часов может повлечь за собой задержку другого на несколько дней, так как процесс выгрузки и погрузки может занимать до нескольких часов.

Главным образом, блокировка канала должна повлиять на рынок логистических компаний, которые в погоне за выгодой на протяжении десятилетий оптимизировали маршруты и увеличивали тоннаж кораблей вместе с техническим прогрессом.

Многие лидеры морских перевозок, традиционно считающиеся наиболее выгодными, задумываются о диверсификации цепи поставок и маршрутов для оптимизации рисков.

Также на данный момент растут цены на фрахт морских контейнеров, которых не хватало в Китае накануне. Безусловно, эта ситуация затронет и сырьевые рынки, которые отреагируют на улучшение поставок снижением цен на ресурсы.

Для мировых рынков главным образом имеет значение задержка товаров на сумму почти $9,6 млрд в день, или $400 млн в час (по данным Lloyd's List).

Помимо этого, после обещания властями Египта расширить канал, потратив на него $8,5 млрд (при доходах с канала в $5,6 млрд в 2020 году) валютные поступления в бюджет страны могут значительно пострадать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given, полностью заблокировавший Суэцкий канал, удалось снять с мели 29 марта.

Читайте также: Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, удалось снять с мели