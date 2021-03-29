Байконур, Казахстан, , 15:58 — REGNUM Герой России лётчик-космонавт Олег Артемьев прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции и готов работать на Международной космической станции. Прививка нужна, чтобы вернуться к любимой работе, заявил Артемьев 29 марта RT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Артемьев подчеркнул, что пандемия COVID-19 отразилась на всех жителях Земли. Для космонавтов самое главное — это здоровье, безопасность и семья.

«Поэтому я и мои коллеги уже прошли вакцинацию, чтобы приступить к своему любимому делу», — сказал космонавт.

Он добавил, что отлично себя чувствует после прививки и готов к полёту на МКС. Артемьев призвал жителей России проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя и людей, находящихся рядом.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Артемьев вошёл в состав дублирующего экипажа следующей экспедиции на МКС. В основном составе миссии — космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай.

Читайте также: Экипаж следующей экспедиции МКС прошёл тренировки в модуле «Наука»