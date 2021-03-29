Варшава, , 15:49 — REGNUM На склад Правительственного агентства стратегических резервов Польши 29 марта были доставлены более полумиллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава агентства Михал Кучмеровский журналистам.

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По его словам, на этой неделе центры вакцинации смогут заказывать препарат без ограничений, чтобы до Пасхи вакцинировать как можно больше людей.

«Уполномоченный правительства по делам вакцинации разрешил центрам вакцинации заказывать препарат без ограничений, пока его запасы не будут исчерпаны. Это делается для того, чтобы успеть перед Пасхой вакцинировать как можно больше людей. В ближайшие дни пункты вакцинации получат 200 тысяч доз препарата», — сообщил Кучмеровский.

Глава Правительственного агентства стратегических резервов добавил, что только в апреле в Польшу будет доставлено почти 7 миллионов доз вакцин от COVID-19, что позволит в три раза ускорить темпы вакцинации в Польше.

Напомним, с начала массовой вакцинации в Польше были привиты почти 6 миллионов человек.