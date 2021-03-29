Бишкек, , 15:47 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали племянницу экс-президента Сооронбая Жээнбекова — Гульзат Кантороеву по подозрению в мошенничестве, пишут киргизстанские СМИ.

По мнению правоохранительных органов, Кантороева обманным путем получила от предпринимателя из Джалал-Абада $20 тысяч (1 млн 515 тысяч рублей) и 450 тысяч сомов (400 тысяч рублей), а затем скрылась.

После смены власти в стране потерпевший обратился в милицию, и против племянницы бывшего главы государства возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Через некоторое время правоохранительным органам удалось установить местонахождение Гульзат Кантороевой, задержать ее и водворить в изолятор временного содержания.

Однако, вскоре Ленинский районный суд киргизской столицы выпустил ее под домашний арест, сославшись на то, что родственница экс-президента Киргизии вернула деньги пострадавшему бизнесмену.

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