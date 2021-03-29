Мапуту, , 15:47 — REGNUM Власти Мозамбика не сообщали о наличии российских граждан среди пострадавших при нападении боевиков на город Палма в северной части страны. Об этом сообщили 29 марта в посольстве РФ в Мозамбике.

В дипмиссии отметили, что российская диаспора сконцентрирована на юге и в центре страны, вдали от очага напряжённости. Посольство работает в штатном режиме.

«Проживающие в Мозамбике соотечественники за помощью не обращались», — сообщили в посольстве ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа террористов атаковала город Палма в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду. Погибли десятки людей.

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