Киев, , 15:47 — REGNUM Новый президент США Джо Байден еще не звонил главе Украины Владимиру Зеленскому, но он и так уже все сказал, заявил экс-премьер Арсений Яценюк в интервью изданию «Лига».

Материал опубликован сегодня, 29 марта.

«Он все сказал через госсекретаря Энтони Блинкена, через министра обороны Ллойда Остина, даже через статью в The Washington Post… Телефонный звонок тоже точно произойдет, вопрос только времени. Зеленский — человек коммуникативный, Байден — очень коммуникативный, шанс «поймать» личную химию очень высокий», — считает Яценюк.

Вместе с тем, экс-премьер уверен, что в настоящий момент украинская власть к разговору с Байденом вообще не готова.

«Важен не сам звонок от Байдена, а то, что вы ему скажете… Это будет не минутный и очень предметный разговор в формате конференции. На личном разговоре или при звонке президента США обычно присутствуют еще СНБО, Госдеп США, Минобороны, может быть министр финансов. Это не звонок вежливости, им надо серьезно готовиться», — подчеркнул Яценюк.

ИА REGNUM напоминает, что первый телефонный разговор Байдена и Зеленского обсуждается еще в конца февраля, и ряд американских дипломатов и политиков призывали главу страны сделать его как можно быстрее. 18 марта в посольстве США на Украине в очередной раз заявили, что телефонный разговор между президентами обязательно состоится, подчеркнув, что США и так уделяют много внимания Украины. В посольстве напомнили о том, что ранее госсекретарь СШАЭнтони Блинкен поговорил с главой МИД УкраиныДмитрием Кулебой, а также о переговорах между министрами обороны США и Украины.